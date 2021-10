Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort entfernt

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld - Am Donnerstag, den 30.09.2021, in der Zeit von 13:45 Uhr bis 22:00 Uhr, stellte ein 39-jähriger Hersfelder seinen Pkw auf einem Parkplatz in der Straße An der Haune zum Parken ab. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug den Pkw des Hersfelders und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer: 06621/932-0 in Verbindung zu setzen.

Hohenroda - Im Zeitraum von Freitag, den 01.10.2021, 18:30 Uhr bis Samstag, den 02.10.2021, 07:30 Uhr, verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer Sachschäden an zwei Grundstücken in der Mittelstraße. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug zwei Metallpfosten, einen Maschendrahtzaun und einen Holzzaun. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Sachschaden beträgt circa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer: 06621/932-

