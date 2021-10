Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gebäudebrand Schotten-Rainrod (Abschlussmeldung)

Fulda (ots)

Am Samstag um 11.10 Uhr entstand in Schotten-Rainrod in einem Unterstand ein Brand, der auf die Fassade des anschließenden zweistöckigen Wohnhauses übergriff. Da sich in dem Bereich des brandbetroffenen Unterstandes auch der Hauseingang befindet, wurde den fünf Bewohnern der Fluchtweg nach draußen blockiert. Nachbarn ermöglichten ihnen auf der Gebäuderückseite das Haus über eine Leiter zu verlassen. Durch die Feuerwehr der Kernstadt Schotten, dem OT Rainrod und der Drehleiter aus Nidda mit 45 Einsatzkräften konnte der Brand schnell gelöscht werden. Durch den Brand wurde das Wohnhaus erheblich beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Die neben dem Wohnhaus befindliche Scheune wurde leicht beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 100.000 EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache - verm. einem technischen Defekt - dauern noch an. Die verletzte Person wurde stationär im KKH Schotten aufgenommen. Lebensgefahr besteht nicht.

