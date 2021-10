Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Sachschaden

Friedewald (ots)

Friedewald - Am Freitag, den 01.10.2021, gegen 11:05 Uhr, befuhr ein 49-jähriger LKW-Fahrer aus Senftenberg die Bundesstraße 62, von der Autobahn 4 kommend, um dann weiter nach links auf die Bundesstraße 62 in Fahrtrichtung Philippsthal einzubiegen. Ein 76-jähriger PKW-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr die Bundesstraße 62, von Philippsthal kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. Der PKW-Fahrer bemerkte den Einbiegevorgang des LKW-Fahrers zu spät und konnte nicht mehr rechtszeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden von ca. 6000 Euro.

