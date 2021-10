Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. Landkreis Fulda

Verkehrsunfallmitteilung

Fulda - Am Donnerstag (30.09.), gegen 7.30 Uhr befuhr der 21-jährige Fahrer eines VW Passat die Landesstraße von Horas kommend in Richtung Gläserzell. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dabei nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Jeep Cherokee eines 56-Jährigen. Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Unfallflucht

Neuhof - Am Donnerstag (30.09.), zwischen 8 Uhr und 13.35 Uhr, wurde in der Fuldaer Straße (gegenüber einer Bäckerei) ein Poller beschädigt. Hier kam vermutlich der Fahrer mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen den dortigen Poller.

Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Neuhof unter Telefon 06655/9688-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

2. Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Unfall beim Abbiegen

Haunetal - Am Donnerstag (30.09.), gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Haunetal die Knüllstraße in Haunetal-Holzheim und wollte nach links in die Straße "Auf dem Hofacker" einbiegen. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer, ebenfalls aus Haunetal, befuhr die Knüllstraße zeitgleich in entgegengesetzter Richtung. Beim Abbiegevorgang kollidierte der 53-jährige mit dem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Fahrer. Es entstand Sachschaden von etwa 3.600 Euro.

Auffahrunfall - Zeugen gesucht

Philippsthal - Am Donnerstag (30.09.), gegen 17:45 Uhr, befuhren ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Philippsthal und ein unbekannter Motorradfahrer in dieser Reihenfolge die Werrastraße im Ortsteil Harnrode aus Richtung Heimboldshausen kommend in Richtung Lenges. Verkehrsbedingt musste der Pkw-Fahrer abbremsen. Der Motorradfahrer erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr auf das Auto hinten auf. Anschließend entfernte sich der Zweiradfahrer von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen. Nach vorliegenden Erkenntnissen könnte es sich bei dem Motorrad um eine blau-weiße Suzuki gehandelt haben. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

3. Vogelsbergkreis

Lkw-Anhänger stößt gegen geparktes Fahrzeug

Freiensteinau - Am Mittwoch (29.09.) parkte ein Fahrer seinen VW-Crafter im öffentlichen Verkehrsraum der Straße "Am Windberg" ab. Gegen 12:40 Uhr befuhr ein Lkw-Fahrer mit Anhänger die Straße und streifte mit seinem Anhänger das geparkte Fahrzeug. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 4.100 Euro.

