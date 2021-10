Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl - Einbruch und Sachbeschädigung

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl

Schotten - Unbekannte entwendeten in der Zeit von Dienstagmittag (21.09.) bis Mittwochmittag (29.09.) einen Vergaser samt Zubehörteilen aus einem grünen, dreirädrigen Kleinkraftrad der Marke "Piaggio". Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz neben einem Wohnhaus in der Parkstraße. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 250 Euro. Zudem entstand durch den nicht fachmännischen Ausbau der Fahrzeugteile Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch und Sachbeschädigung

Grebenhain - Ein leerstehendes Gebäude in der Straße "Auf dem Scherschhain" wurde in der Zeit von Mittwochmorgen (29.09.), gegen 7 Uhr, bis Donnerstagnachmittag (30.09.), gegen 15:30 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln der Terrassentür gelangten die Unbekannten in die Räumlichkeiten und beschmierten dort mehrere Türen und Wände. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden von circa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell