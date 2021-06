Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Radfahrer von Kleintransporter angefahren und leicht verletzt (28.06.2021)

Singen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Montag ist ein Radfahrer leichtverletzt worden. Ein 56-jähriger Renault-Fahrer war mit seinem Kleintransporter gegen 9 Uhr in der Freiheitstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Ringstraße nach rechts in diese abbiegen. Beim Abbiegen übersah er einen rechts neben ihm fahrenden 53-jährigen Fahrradfahrer und fuhr diesen an. Der 53-Jährige stürzte hierdurch und musste zur weiteren Untersuchung in eine nahegelegene Klinik gebracht werden.

