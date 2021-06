Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Rietheim) Motorradfahrer und Sozia bei Unfall schwer verletzt (28.06.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Nicht angepasste Geschwindigkeit bei starkem Regen ist die Ursache für einen Unfall, den ein Motorradfahrer am Montag gegen 19.30 Uhr auf der Straße "Fohrlenhof", zwischen Rietheim und Überauchen, verursacht hat. Ein 38-jähriger Yamaha Fahrer fuhr mit einer 30-jährigen Sozia in Richtung Überauchen. Auf regennasser Fahrbahn rutschte das Vorderrad weg, wodurch sie stürzten. Fahrer und Beifahrerin erlitten dabei schwere Verletzungen, weshalb sie ein Krankenwagen in eine Klinik brachte. Das rutschende Motorrad prallte noch gegen eine Straßenlaterne und hatte nach dem Unfall nur noch Schrottwert. Es musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell