Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. FD

Verkehrsunfall

Fulda - In der Zeit zwischen Sonntag (26.09.), gegen 20.00 Uhr und Montag (27.09.), etwa 19.10 Uhr, wurde auf der Ochsenwiese in Fulda - Mageburger Straße - ein weißes BMW Cabriolet von einem vermutlich roten Fahrzeug im Bereich der Heckschürze beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 2.200 Euro zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auffahrunfall

Künzell - Am Mittwoch (29.09.), gegen 18.50 Uhr, befuhr ein 61-jähriger BMW-Fahrer die Turmstraße aus Richtung Fulda kommend in Richtung Dirlos. Hierbei musste er verkehrsbedingt abbremsen. Ein ihm nachfolgender 31-jähriger Opel-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den BMW auf. Die Mitfahrerin des BMW wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.500 Euro.

Polizeistation Fulda

2. HEF

Unfall mit mehreren Beteiligten

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (29.09.), gegen 14:20 Uhr, befuhren eine 65-jährige Pkw-Fahrerin aus Ludwigsau, eine 59-jährige Pkw-Fahrerin aus Neuenstein und ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld in dieser Reihenfolge die Hermann-Kirchner-Straße aus Westen kommend in Fahrtrichtung Osten. In Höhe der Unfallstelle bremste die Pkw-Fahrerin aus Ludwigsau ab, um eine Fußgängerin ordnungsgemäß kreuzen zu lassen. Die Pkw-Fahrerin aus Neuenstein bremste ebenfalls ab und wartete verkehrsbedingt. Der Pkw-Fahrer bemerkte die stehenden Fahrzeuge vermutlich zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug vor ihm auf. Dieses wurde ebenfalls auf den Pkw der Fahrerin aus Ludwigsau geschoben. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfälle m. Leichtverletzten

Bebra- Am Mittwoch (29.09.), gegen 16.30 Uhr, befuhren eine Opel-Fahrerin aus Kirchheim und ein 32-jähriger Lkw-Fahrer aus Rumänien die B 83 aus Richtung Rotenburg-Lispenhausen kommend in Richtung B 27. Beim Linksabbiegen auf die abknickende Vorfahrtsstraße verlangsamte die Fahrerin ihre Geschwindigkeit verkehrsbedingt und blieb stehen. Der nachfolgende Lkw-Fahrer bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf das Heck des Pkw auf. Die 58-jährige Fahrerin wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus transportiert. Der Gesamtschaden beträgt circa 9.100 Euro.

Verkehrsunfall

Alheim- Ein Pkw-Fahrer aus Reiskirchen befuhr mit seinem Mitsubishi am Mittwoch (29.09.), gegen 11 Uhr, die L 3253 aus Richtung Alheim-Hergershausen kommend in Richtung Alheim-Baumbach. Im dortigen Kurvenbereich kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr seitlich in den Graben, wo er ein Abflussrohr beschädigte. Der 29-jährige Fahrer wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.300 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

3. VB

Unfall auf B62 - Zeugen gesucht

Alsfeld - Am Dienstag (28.09.), gegen 15 Uhr, befuhr eine 31-jährige Frau aus Alsfeld mit ihrem roten VW Golf die B62 aus Eifa kommend in Richtung Alsfeld. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog auf der entgegenkommenden Fahrspur zeitgleich ein Pkw nach rechts in einen Waldweg ab. Ein dahinter befindlicher schwarzer Audi wartete nicht, bis der Pkw abgebogen war, sondern fuhr an dem noch Abbiegenden links vorbei auf die Gegenfahrbahn. Die entgegenkommende VW-Fahrerin versuchte einem frontalen Zusammenstoß auszuweichen und stieß rechtsseitig gegen die dortige Leitplanke. Der schwarze Audi setzte seine Fahrt fort, ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 2.500 Euro. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Zusammenstoß mit geparktem Fahrzeug - Zeugenaufruf

Alsfeld - Am Mittwoch (29.09.), gegen 8:15 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Mann aus Alsfeld mit seinem weißen Ford Transit die Ostpreußenstraße in Alsfeld. Zeitgleich befand sich eine bisher unbekannte Fußgängerin auf dem Gehweg in Richtung Krebsbach. Als die Fußgängerin ohne auf den Verkehr zu achten einen Schritt auf die Fahrbahn machte, wich der Transit-Fahrer nach rechts aus und beschädigte dabei einen geparkten schwarzen Ford Focus. Die Fußgängerin entfernte sich von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 3.100 Euro. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zur Fußgängerin geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Polizeistation Alsfeld

