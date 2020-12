Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Laube brannte

Polizei sucht Zeugen

SchermbeckSchermbeck (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 15.20 Uhr geriet aus bisher ungeklärten Gründen an der Straße Bösenberg eine Gartenlaube auf einem Grundstück in Brand.

Die alarmierte Feuerwehr löschte die brennende Hütte.

Ein Zeuge beobachtete zwei Jugendliche, die sich kurz zuvor dort aufgehalten hatten. Beide sollen 14 - 15 Jahre alt gewesen sein, einer der Beiden hatte ein Fahrrad dabei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

