Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nicht ausreichend gesichert

Bild-Infos

Download

Iserlohn (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 09:15 Uhr, kontrollierte der Verkehrsdienst einen mit 8,5 Tonnen Holz für einen Dachstuhl beladenen Lkw kurz vor seinem Ziel am Griesenbraucker Weg. Die Überprüfung ergab, dass die Ladung mangelhaft gesichert war. Die Weiterfahrt konnte erst nach ausgiebiger Nachsicherung fortgesetzt werden. Zusammenfassung der Mängelliste in Kürze: Viel zu wenig Gurte für 8,5 Tonnen Holz, zu wenig Antirutschmatten unter dem Holz und in den Zwischenlagen sowie zu viele Staulücken. Ergebnis: 90,-- Euro Bußgeld und 1 Punkt in Flensburg. Anlage: Foto der Ladung

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell