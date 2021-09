Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: UPDATE: Verkehrsbehinderung auf der A 66 wegen Unfall und brennendem LKW im Bereich Neuhof Nord

Fulda (ots)

Neuhof - Wie berichtet, kam es am heutigen Morgen, gegen 1 Uhr, auf der A 66 zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Lkw an einem Stauende.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren ein 50-jähriger Mann aus Polen mit seinem Lkw, ein 52-jähriger Mann aus Bulgarien mit MAN-Sattelzug und ein 22-jähriger Mann aus Russland mit einem Lkw der Marke Volvo die Autobahn in Fahrtrichtung Fulda. Verkehrsbedingt hielten die Fahrzeugführer ihre Sattelzugmaschinen im Bereich der Anschlussstelle Neuhof Nord an. Ein dahinter befindlicher 49-jähriger Mann aus Seligenstadt bemerkte dies vermutlich zu spät und versuchte zur Vermeidung eines Zusammenstoßes noch seinen Lkw links an dem Fahrzeug des 22-Jährigen vorbei zu lenken. Dabei riss der Lkw des 49-Jährigen die Fahrzeugseite des Volvo auf und schob die vor ihm befindlichen drei Sattelzüge aufeinander. Ein nachfolgender 23-jähriger Mann aus Aschaffenburg konnte seinen Lkw ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Sattelzug des Seligenstädters auf. Der 49-Jährige wurde durch die Kollision in seinem Führerhaus eingeklemmt, konnte jedoch durch andere Verkehrsteilnehmer befreit werden. Zwei Beteiligte - der 49-jährige Seligenstädter sowie der 23-jährige Aschaffenburger - wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser verbracht.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Nach ersten vorläufigen Schätzungen beläuft sich der entstandene Gesamtsachschaden auf circa 620.000 Euro.

Derzeit wird der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Neuhof-Süd und Neuhof-Nord auch weiterhin weiträumig um die Unfallstelle umgeleitet.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

