POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Fulda - Am Montag (27.09.), gegen 16 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Lindenstraße - Ecke Bahnhofstraße. Ein 32-jähriger VW Golf-Fahrer befuhr die Lindenstraße in Richtung Bahnhofstraße auf dem linken der beiden Fahrstreifen. Dort musste er verkehrsbedingt anhalten, da gerade eine Peugeot-Fahrerin zum Einparken ansetzte. Als der 32-Jährige auf dem rechten Fahrstreifen an dem parkenden Peugeot vorbeifahren wollte, übersah er einen bereits auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Opel eines 34-jährigen Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Golf noch auf den gerade einparkenden Peugeot geschoben wurde. Glücklicherweise blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro.

Eichenzell - Am Dienstag (28.09.), gegen 7.30 Uhr befuhr die 31-jährige Fahrerin eines Opel Insignia die Landstraße von Zillbach kommend in Richtung Büchenberg. Hierbei überquerte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Die Pkw-Fahrerin versuchte auszuweichen und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Das Reh kam unverletzt davon. Die Pkw-Fahrerin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.200 Euro.

Künzell - Am Dienstag (28.09.), gegen 12.40 Uhr, befuhr eine 70-jährige VW-EOS-Fahrerin die Philipp-Reis-Straße und wollte die Turmstraße in Richtung Rudolf-Diesel-Straße überqueren. Hierbei übersah sie den VW Golf eines vorfahrtsberechtigten 67-Jährigen, der die Turmstraße aus Bachrain kommend in Richtung Dirlos befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

Rotenburg- Zur Unfallzeit am Dienstag (28.09.), gegen 14 Uhr, befand sich ein Mercedes-Fahrer aus Sassnitz auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Borngasse und wollte nach links in diese Straße einbiegen. Eine 50-jährige Radfahrerin aus Rotenburg befuhr zeitgleich mit ihrem Trekkingrad die Borngasse in Richtung des Kreiskrankenhauses. Während der Pkw-Fahrer in die Borngasse einbog, kam es zum Zusammenstoß mit der querenden Radfahrerin. Diese wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.100 Euro. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Rotenburg 06623-937-0 in Verbindung zu setzen.

Bebra- Am Dienstag (28.09.), gegen 8.15 Uhr, standen ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer aus Cornberg, ein 74-jähriger Mercedes-Fahrer aus Bebra und ein 66-jähriger Mercedes-Kleinbus-Fahrer aus Bebra auf der B 27 vor einer rot zeigenden Baustellenampel. Ein Pkw-Fahrer aus Ludwigsau fuhr, ebenfalls mit einem Mercedes, aus bislang ungeklärter Ursache auf die wartenden Fahrzeuge auf und schob diese aufeinander. Der Gesamtschaden beträgt rund 23.000 Euro. Die Beifahrerin aus dem Fahrzeug des 74-jährigen aus Bebra, der 66-jährige Fahrzeugführer sowie der mutmaßliche Unfallverursacher erlitten jeweils leichte Verletzungen.

Ulrichstein - Am Montag (27.09.), gegen 8 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi A3 die Landesstraße vom Hoherodskopf kommend in Richtung Poppenstruth. Zu dieser Zeit herrschte starker Nebel und die Fahrbahn war hierdurch nass. Der 18-jährige verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Audi, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Bei dem Unfall blieb der 18-jährige glücklicherweise unverletzt. An dem Audi entstand Sachschaden von circa 2.000 Euro.

