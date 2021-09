Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach exhibitionistischer Handlung

Fulda (ots)

Hünfeld - Nach derzeitigen Erkenntnissen nahm ein unbekannter Mann am Montagabend (27.09.), gegen 22 Uhr, auf einem öffentlichen Fußweg in der Straße "Rhönmalerring" exhibitionistische Handlungen vor einer 37-jährigen Frau vor. Der Mann habe sich der Frau bis auf wenige Meter genähert, seinen Genitalbereich entblößt und stöhnend in Richtung der 37-Jährigen onaniert. Als die Dame andere Personen auf die Situation aufmerksam gemacht habe, sei der Unbekannte fußläufig geflohen. Der Täter kann als männlich, etwa 25 bis 35 Jahre alt, circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß, mit hellbraunen Haaren und schmaler, muskulöser Statur beschrieben werden. Zur Tatzeit trug der Mann eine bordeauxfarbene Sporthose und keine Oberbekleidung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

