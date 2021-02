Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Rettungshubschrauber nach Verkehrsunfall auf der B58 im Einsatz

In Folge eines schweren Verkehrsunfalls auf der Drensteinfurter Straße (B58) in Ahlen, wurde ein 18-jähriger Kradfahrer schwerverletzt in ein Krankenhaus geflogen.

Zur Unfallzeit (04.02.2021, 14.20 Uhr) befuhren der junge Mann aus Ahlen und ein 19-jähriger Sassenberger mit ihren Krädern die B 58, aus Drensteinfurt kommend in Richtung Ahlen. In Höhe einer Gärtnerei überholten die beiden Kradfahrer einen vorausfahrenden LKW. Während des Überholvorganges kam der Ahlener zu Fall und geriet unter den Sattelzug. Der Kradfahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Ein eingesetzter Rettungshubschrauber flog den Mann in eine Klinik. Der zweite Kradfahrer erlitt einen Schock. Der 63-jährige LKW Fahrer aus Altenberge blieb unverletzt. Die B58 war für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden gesperrt.

