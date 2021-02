Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Autofahrer versucht bei Verkehrskontrolle zu fliehen

Warendorf (ots)

Ein Autofahrer versuchte am Mittwoch, 3.2.2021, 9.10 Uhr bei einer Verkehrskontrolle auf der Beckumer Straße in Ahlen zu fliehen. Polizisten forderten den Fahrer in Höhe einer Tankstelle auf anzuhalten. Der Ahlener gab jedoch Gas, bog auf den Parkplatz eines Supermarktes an der Straße Am Stockpiper ab und hielt den Pkw an. Dann sprang der 25-Jährige aus dem Auto und flüchtete zu Fuß in Richtung Beckumer Straße. Die Polizisten verfolgten und stellten den Mann. Eine weitere Überprüfung ergab, dass der Ahlener keinen Führerschein besitzt und offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Daraufhin nahmen ihn die Beamten mit und ließen dem 25-Jährigen eine Blutprobe entnehmen.

