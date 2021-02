Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Warnung vor Schockanrufen

Warendorf (ots)

Aktuell kommt es vermehrt zu so genannten "Schockanrufen" im Kreis Warendorf. Unter anderem in Drensteinfurt und Beckum wurden Bürgerinnen und Bürger von Unbekannten angerufen. In diesen Anrufen suggerierten die Täter, dass Familienmitglieder tödlich verunglückt seien. Die Täter würden nun persönliche Daten benötigen, um weitere Informationen herausgeben zu können.

Bitte beachten Sie:

- Die Nachricht über den Tod eines Familienmitgliedes überbringt die Polizei immer persönlich. - Die Polizei fordert niemals am Telefon Informationen zu persönlichen Daten. - Sollten Sie so einen Anruf bekommen: Lassen Sie sich nicht zu einer anderen angeblichen Dienststelle weiterverbinden. - Legen Sie auf und rufen Sie die echte Polizei über den Notruf 110 an.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell