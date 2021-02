Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Pkw am hellichten Tag besprüht

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 31.1.2021 besprühte eine unbekannte Person zwischen 8.00 Uhr und 12.30 Uhr einen roten Renault Clio mit Farbe. Das Auto stand auf einer Stellfläche eines Mehrfamilienhauses am Paterweg in Beckum. Der Pkw wurde bereits zum zweiten Mal mit Graffitis versehen. Die erste Tat fand zwischen Montagvormittag, 28.12.2020 und Dienstagnachmittag, 29.12.2020 am gleichen Ort statt. Wer kann Angaben zu den Sachbeschädigungen machen? Wer hat die Tat am Sonntagvormittag beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

