POL-WAF: Ahlen. Mutmaßlicher Ladendieb war renitent

Warendorf (ots)

Ein mutmaßlicher Ladendieb versuchte durch Gegenwehr sein Festhalten durch einen Ladendetektiv am Montag, 1.2.2021, 14.30 Uhr in Ahlen, Ostbredenstraße zu verhindern. Der 43-jährige Detektiv hatte beobachtet, wie der 31-Jährige Waren in einen Rucksack gepackt hatte. Als der Mann den Discounter ohne zu bezahlen verließ, folgte ihm der 43-Jährige auf den Parkplatz. Dort sprach ihn der Verfolger an. Da der Tatverdächtige nicht auf die Ansprache des Ladendetektivs reagierte, hielt ihn dieser fest. Der Ahlener versuchte sich loszureißen, woraufhin es ein Handgemenge gab und er stürzte. Dem 43-Jährigen gelang es den mutmaßlichen Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Wache. Diese konnte der 31-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verlassen. Die im Rucksack befindlichen Waren händigten die Beamten dem Angestellten zuvor aus.

