Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Weiterer Einbruch - Zigaretten aus Verkaufsraum gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen am Montag, 1.2.2021 zwischen 4.19 Uhr und 4.30 Uhr in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Kreuzstraße in Oelde ein und erbeuteten Zigaretten. Der männliche Tatverdächtige hat eine helle Haut, ist etwa 25 Jahre alt, schlank und circa 1,95 Meter groß. Der Mann trug eine auffällige gesteppte rote Daunenjacke mit Kapuze, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Wer kennt diese Person und kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell