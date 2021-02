Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Fahrerin eines dunklen Pkws gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird die Fahrerin eines dunklen Pkws, die am Montag, 1.2.2021 gegen 15.30 Uhr in Warendorf auf die Mofa einer 16-Jährigen auffuhr.

Die Warendorferin befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Blumenstraße. An der Kreuzung musste sie anhalten und die Unbekannte fuhr gegen das motorisierte Zweirad. Dabei entstand leichter Sachschaden an dem Mofa und die Jugendliche verletzte sich leicht am Fuß. Die unbekannte Frau wandte sich der 16-Jährigen zu, machte eine Geste und bog dann in Richtung B 64 ab.

Die Fahrerin wird auf etwa 40 Jahre geschätzt, hat blonde, lockige Haare, eine normale Statur und war mit einem dunklen Pkw unterwegs.

Die Frau sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf zu melden, 02581/94100-0.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell