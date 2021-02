Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zu laute Musik und uneinsichtig

Warendorf (ots)

Zwei Mal rückte die Polizei in der Nacht zu Donnerstag, 4.2.2021 in Beckum zur Spiekerstraße wegen zu lauter Musik aus und traf auf einen uneinsichtigen Mann. Kurz nach 23 Uhr meldete ein Anwohner das erste Mal die Ruhestörung. Selbst die Polizisten hatten ein Problem sich wegen der Lautstärke bemerkbar zu machen. Kurzfristig ließen die Beamten den Strom in der Wohnung des Mehrfamilienhauses abdrehen, damit der Beckumer das Klopfen und Rufen wahrnehmen konnte. Der Mann wurde zur Ruhe ermahnt. Des Weiteren drohten ihm die Einsatzkräfte weitere Maßnahmen an, sollte er sich nicht daran halten. Die waren dann nötig, als es nach Mitternacht den zweiten Einsatz gab. Der 40-Jährige war uneinsichtig, aggressiv und wollte die Mitnahme der Anlage als mildere Maßnahme nicht zulassen. Des Weiteren weigerte er sich die Musik leiser zu stellen. Daraufhin nahmen die Beamten den Beckumer zur Verhinderung weiterer Ruhestörungen in Gewahrsam.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell