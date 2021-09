Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld - Am Dienstag, 28.09.2021, gegen 14:38 Uhr, befuhr ein 18-jähriger aus Kirchheim mit seinem Kraftrad die L 3159 aus Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Reckerode. Ein 80-jähriger aus Oberaula befuhr mit einem Mercedes Benz Sprinter die L 3159 in entgegengesetzte Richtung. Im Begegnungsverkehr kam der Sprinterfahrer auf die Gegenfahrbahn, weshalb der Motorradfahrer nach rechts ausweichen musste. Hierdurch kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam anschließend auf einem angrenzenden Feld zum Liegen.

Der Sprinterfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch die Angaben des Motorradfahrers konnte der Unfallverursacher sowie dessen Fahrzeug im Nachgang ermittelt werden.

Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 6000,-EUR.

