Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Geschäft

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld - Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Samstagnachmittag (25.09.) bis Montagvormittag (27.09.) unbefugten Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Geschäftes in der Obergasse. Anschließend entwendeten die Langfinger Bargeld in noch unbekannter Höhe und flüchteten. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

