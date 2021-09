Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl - Körperverletzung - Einbruch in Firma - Lkw gestohlen - Geldbörse entwendet - Zeugen gesucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl

Bad Hersfeld - Unbekannte brachen in der Zeit von Samstag (25.09.) bis Montagmorgen (27.09.) in einen Baucontainer in der Europaallee ein. Anschließend entwendeten die Langfinger diverse Werkzeuge und Baustoffe im Gesamtwert von rund 20.000 Euro und verursachten Sachschaden von circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Körperverletzung

Bad Hersfeld - Zwei unbekannte Frauen schubsten am Montagvormittag (27.09.), gegen 10:15 Uhr, eine 59-jährige Frau aus Bad Hersfeld in der Sondershäuser Straße in ein Gebüsch. Während eines Spaziergangs mit ihrem Hund begegneten die beiden Unbekannten, die ebenfalls einen cremefarbenen Mischlingshund mit sich führten, der Hersfelderin. Die beiden Frauen beleidigten die 59-Jährige zunächst von der anderen Straßenseite aus. Anschließend folgten die Frauen der Hersfelderin, packten sie am Nacken und stießen sie in ein dortiges Gebüsch. Als die 59-Jährige um Hilfe rief, entfernten sich die beiden Frauen fußläufig in Richtung der Friedloser Straße.

Die beiden Täterinnen können wie folgt beschrieben werden:

Täterin 1:

- weiblich - circa 45 Jahre alt - rund 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß - mit dunkelblonden Haaren

Täterin 2:

- weiblich - circa 30 Jahre alt - rund 1,70 Meter groß - trug eine Jeanshose - hatte den Hund an der Leine

Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Firma - Lkw gestohlen

Philippsthal - Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstagmittag (25.09.) bis Montagmorgen (27.09.) die Umfriedung eines Firmengeländes im Ortsteil Heimboldshausen in der Heringer Straße auf und gelangten so unbefugt auf den dortigen Hof. Von dem Gelände entwendeten die Langfinger eine Pumpe aus einem Dieseltank, eine Gasflasche sowie einen grünen Lkw der Marke MAN mit dem amtlichen Kennzeichen LL-C 199 im Gesamtwert von circa 2.500 Euro. Es entstand zudem Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbörse entwendet - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld - Ein Unbekannter riss einer 21-jährigen Frau aus Hünfeld am Montagabend (27.09.) in einem Schnellrestaurant in der Straße "An der Haune" die Geldbörse aus der Hand. Anschließend flüchtete der Langfinger mitsamt dem Diebesgut in noch unbekannter Höhe mit einem Fahrrad in Richtung des TÜV-Service-Centers. Der Täter kann als männlich, etwa 1,80 Meter groß, mit kurzen schwarzen Haaren, einem schwarzen Adidas-Hoodie, einer schwarzen Jogginghose und einer Adidas-Cap beschrieben werden. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell