Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 20 Jahre Freiwilliger Polizeidienst in Osthessen - eine Erfolgsgeschichte - Einladung der Medienvertreter zur Feierstunde im Polizeipräsidium Osthessen

Osthessen (ots)

Osthessen - Angedacht als ein Angebot an die Kommunen in die Sicherheit ihrer Bürgerinnen und Bürger zu investieren, fiel am 17. November 1999 der Startschuss für den Freiwilligen Polizeidienst in Hessen. Es handelte sich zunächst um ein Pilotprojekt, welches dann im Jahr 2000 unter anderem in Fulda eingeführt wurde.

Am Samstag, den 02. Oktober 2021, von 9 Uhr bis 10 Uhr, findet - pandemiebedingt mit einem Jahr Verspätung - im Polizeipräsidium Osthessen eine kleine Feierstunde statt, um das Jubiläum "20 Jahre Freiwilliger Polizeidienst" gebührend zu begehen. Bei der Veranstaltung werden auch der Oberbürgermeister a.D. der Stadt Fulda Dr. Alois Rhiel, der Oberbürgermeister der Stadt Fulda Heiko Wingenfeld, der Inspekteur der hessischen Polizei Hans Knapp und Polizeipräsident Günther Voß zugegen sein. In diesem Rahmen werden unter anderem vier Helferinnen und Helfer der ersten Stunde gebührend geehrt und von ihren zahlreichen Erlebnissen und Eindrücken der letzten 20 Jahre erzählen.

