Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei stoppt Drogenfahrt - Falscher Polizeibeamter unterwegs - Werkzeug gestohlen - Einbruch in Keller

Vogelsbergkreis (ots)

Polizei stoppt Drogenfahrt

Schotten - Ein 19-Jähriger aus Nidda versuchte sich in der Nacht zu Samstag (25.09.) einer Verkehrskontrolle zu entziehen. In der Laubacher Straße wurde der Fahrer eines blauen Volvos schließlich von der Streife gestoppt. Da der 19-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und ein Drogenvortest positiv verlief, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen und muss sich nun unter anderem wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

Einbruch in Keller

Alsfeld - Unbekannte brachen zwischen Freitagabend (24.09.) und Samstagmorgen (25.09.) in ein Wohnhaus in der Straße "Amthof" ein. Die Täter traten zwei Kellerfenster ein und entwendeten unter anderem ein Mountainbike der Marke "Cube" sowie diverse Getränke. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von rund 2.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Werkzeug gestohlen

Schlitz - Ein noch im Bau befindliches Wohnhaus in der Bahnhofstraße war Ziel von unbekannten Täter. In der Nacht zu Samstag (25.09.) hebelten sie eine Holzverkleidung auf und entwendeten aus dem Erdgeschoss sämtliches Werkzeug im Wert von rund 3.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Falscher Polizeibeamter unterwegs

Lauterbach - Eine männliche Person suchte am Freitag (24.09.), gegen 11 Uhr, eine 33-jährige Frau aus Lauterbach auf. Der Unbekannte gab sich als Polizeibeamter aus, der ihre Wohnung in der Bahnhofstraße wegen eines neuen Sicherheitskonzeptes der Polizei überprüfen wollte. Die 33-Jährige verhielt sich richtig und ließ den Mann nicht herein. Sie informierte die Polizei und fragte bei den Beamtinnen und Beamten direkt nach.

Die 33-Jährige beschreibt den Mann wie folgt: circa 180 bis 190 Zentimeter groß, zwischen 35 und 45 Jahre alt, schlank, kurze dunkle Haare und eine leichte Narbe auf der linken Wange. Er trug ein dunkelblaues Hemd mit dunkelblauer Hose. Auf der Brust war ein gelber Schriftzug "Polizei" angebracht. Zudem soll er einen schwarzen Gürtel getragen haben.

Ihre Polizei rät: Seien Sie wachsam und rufen Sie im Zweifel immer die Polizei unter dem Notruf 110 an! Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell