Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto zerkratzt - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Mehrere hundert Liter Kraftstoff gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Auto zerkratzt

Philippsthal - Den grünen Volvo eines 43-Jährigen beschädigten Unbekannte Freitagnacht (24.09.), zwischen 5 und 8 Uhr. Das Fahrzeug war in der Straße "Am Hirschgarten" des Ortsteils Röhrigshof geparkt und wurde auf noch unbekannte Weise zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld - Unbekannte stiegen am Freitagabend (24.09.) durch ein Fenster einer Kellerwohnung in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Falkenblick" ein. Dort entwendeten sie Bargeld und flüchteten unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere hundert Liter Kraftstoff gestohlen

Neuenstein - Auf dem Autobahnrastplatz "Fuchsrain" an der A7 zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld-West und Homberg (Efze) stahlen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (26.09.) mehrere hundert Liter Kraftstoff. Ein 39-jähriger Lkw-Fahrer stellte gegen 21.30 Uhr seinen Sattelzug ab. Das nutzten unbekannte Täter, um unbemerkt Diesel im Wert von rund 550 Euro abzupumpen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell