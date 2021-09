Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kradunfall in Eichenzell

Eichenzell (ots)

Ein leichtverletzter Kradfahrer und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 5000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntag, dem 26.09.2021, gg.10.20 Uhr in Eichenzell-Löschenrod, in der Frankfurter Straße Ecke Bronnzeller Straße.

Ein 21-jähriger junger Mann aus Eichenzell befuhr mit seinem PKW, einem Smart forfour, in Eichenzell OT Löschenrod die Frankfurter Straße aus Richtung Eichenzeller Straße kommend in Fahrtrichtung Bronnzeller Straße.

In Höhe der Bronnzeller Straße wollte der 21-Jährige nach links in diese abbiegen. Dabei jedoch übersah er einen auf der Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Eichenzeller Straße fahrenden Kradfahrer. Der Kradfahrer, ein 17-jähriger junger Mann, ebenfalls aus Eichenzell stammend, konnte mit seinem Leichtkraftrad, einer Yamaha MT 125, nicht mehr ausweichen und kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Während der 21-jährige Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der 17-Jährige leichtverletzt zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

An dem PKW und an dem Leichtkraftrad entstand jeweils Sachschaden in einer Gesamthöhe von 5000,- Euro.

