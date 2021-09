Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht und verletzte Radfahrerin

Rotenburg an der Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht, Rotenburg an der Fulda Samstag, 25.09.2021, 09:55 Uhr bis 17:45 Uhr

Ein geparkter PKW wurde in der Nordstraße Höhe Hausnummer 6 in Lispenhausen von einem anderen Fahrzeug beschädigt; dessen Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachschaden: 1200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg/F., 06623/9370 oder über die Online-Wache www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Personenschaden, Rotenburg an der Fulda Samstag, 25.09.2021, 13:57 Uhr

Eine 21-jährige Radlerin wollte im Schützenweg in Lispenhausen über eine Bordsteinabsenkung fahren, verbremste sich und stürzte Kopfüber auf die Fahrbahn. Die junge Frau verletzte sich an der Hand und hatte dabei noch "Glück im Unglück": Sie trug keinen Fahrradhelm. Sachschaden:50 Euro.

Gefertigt:

(Polizeistation Rotenburg an der Fulda, Lampersbach, PHK)

Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen - Braun, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell