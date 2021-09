Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rollerfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Bad Hersfeld (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 17.00 Uhr, befuhr eine 65-jährige PKW-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Wehneberger Straße aus Richtung Norden kommend in Fahrtrichtung Süden. Hinter ihr fuhr ein 74-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Roller. Beide hielten aufgrund der roten Lichtzeichenanlage auf der Abbiegespur zur Dippelstraße an. Als diese von "Rotlicht" auf "Grünlicht" sprang fuhr die Frau mit ihrem Fahrzeug an und wollte in die Einmündung einbiegen, als aus bisher ungeklärter Ursache der Mann mit seinem Roller auf den PKW der Dame auffuhr und zu Boden stürzte. Der 74-jährige Mann wurde hierbei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im Gesamtwert von ca. 2300 Euro.

