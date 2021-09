Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am 23.09.2021 gegen 14:10 Uhr ist eine 30-jährige Frau mit ihrem Elektroroller ohne Fremdverschulden gestürzt. Sie befuhr die Richard-Müller-Straße in Richtung Fulda-Lehnerz. Als die Fahrerin schräg zur Bordsteinkante auf den Gehweg fahren wollte, hat das Vorderad blockiert und es kam zum Sturz. Die Fahrerin verletzte sich dabei schwer am Bein und wurde mit einem RTW ins Klinikum Fulda gebracht. An dem Roller entstand minimaler Saschaden.

Gefertigt: Helfrich, POK, Polizeistation Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell