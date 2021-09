Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg/F.

Fulda (ots)

Trunkenheit im Straßenverkehr

ROTENBURG. Am Freitag, gegen 21:15 Uhr, wurde ein 54-jähriger PKW-Fahrer aus Rotenburg an der Mündershäuser Straße im Rahmen einer Standkontrolle von Beamten der Polizeistation Rotenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkohol-Vortest ergab 1,6 Promille. Der Rotenburger musste seinen PKW am Kontrollort stehen lassen und sich auf der Polizeidienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde vorläufig sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht

WILDECK-BOSSERODE. Am Samstag, gegen 01:10 Uhr, verlor ein 26-jähriger PKW-Fahrer an der Ecke Raßdorfer Straße / Schützenweg die Kontrolle über seinen PKW, prallte zunächst gegen den Bordstein und anschließend gegen die dortige Straßenlaterne. Die Straßenlaterne stieß durch die Wucht des Aufpralls gegen die Fassade eines angrenzenden Wohnhauses. Der PKW war unfallbedingt nicht mehr fahrbereit. Der Fahrzeugführer entfernte sich direkt im Anschluss zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle. Durch Ermittlungen der entsandten Funkstreife konnte die Identität des Fahrers geklärt werden. Dieser hatte sich offenbar erst kurz zuvor, und entgegen des Willens der Fahrzeughalterin, des Fahrzeugs ermächtigt, stand vermutlich unter erheblichem Alkoholeinfluss und dürfte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sein. Der Gesamtschaden beziffert sich auf ca. 3.000 Euro.

Schaar, PHK

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell