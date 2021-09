Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Lkw beschädigt Werbetafel und flüchtet - Zeugen gesucht

Hünfeld (ots)

Am Freitagmorgen wurde zwischen 07:00 und 09:00 in der Töpferstraße in Hünfeld ein Werbeschild der Fa. Orthopädie Kaphingst beschädigt. Bei dem Verursacher muss es sich um einen LKW gehandelt haben, da das Schild in einer Höhe von drei Metern angebracht war. Vermutlich beim Rangieren stieß der Aufbau des Fahrzeugs gg. die Leuchtreklame. Diese wurde aus der Halterung gerissen. Der Fahrer des LKW entfernte sich, ohne sich um den Schaden von ca. 100.- EUR zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld, Tel. 06652/96580.

gefertigt: PHK Will, Polizeistation Hünfeld

eingestellt: EPHK Wingenfeld / E 31

