Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Fulda und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. Fulda

Auffahrunfall

Petersberg - Am Donnerstag (23.09.), gegen 7.50 Uhr, befuhr eine 31-Jährige mit ihrem Pkw Seat Ibizia die Steinauer Straße aus Richtung Lehnerz kommend in Richtung Petersberg. Auf Höhe des Parkplatzes Rauschenberg wollte sie nach dort links abbiegen und hielt an, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Der ihr nachfolgende 20-jährige Skoda-Fahrer hielt ebenfalls an. Der 19-jährige Fahrer eines Audi erkannte das jedoch zu spät und fuhr auf den Skoda auf und schob diesen auf den Seat Ibiza. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro - verletzt wurde zum Glück niemand.

Auffahrunfall

Fulda - Am Donnerstag (23.09.), gegen 8.50 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Ford die Künzeller Straße aus Richtung Friedenstraße kommend in Richtung Florengasse. Aufgrund eines vorausfahrenden Fahrzeuges, welches nach rechts in eine Grundstückseinfahrt fahren wollte, mussten er und zwei ihm vorausfahrende Fahrzeuge anhalten. Auch der ihm direkt nachfolgende 19-jährige Fahrer eines Seat blieb stehen. Eine 35-jährige Audi-Fahrerin erkannte dies jedoch zu spät und fuhr auf den Seat auf. Hierbei wurde dieser auf den vor ihm stehenden Ford geschoben. An den Pkws entstand Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro - verletzt wurde zum Glück niemand.

Auffahrunfall

Fulda - Am Donnerstag (23.09.), gegen 14:15 Uhr, befuhr ein 66-Jähriger mit seinem Ford die Sickelser Straße aus Neuenberg kommend in Richtung Sickels. In Höhe der Straße "Am Pröbel" mussten er und andere ihm vorausfahrende Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten, da ein vorausfahrendes Fahrzeug in die Straße "Am Pröbel" abbiegen wollte. Die ihm nachfolgende 62-jährige Pkw-Fahrerin hielt mit ihrem Ford ebenfalls an. Ein 49-jähriger Mini-Fahrer erkannte das zu spät und fuhr auf den Ford der 62-Jährigen auf und schob diesen auf den vor ihr stehenden Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.500 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Polizeistation Fulda

Zusammenstoß zweier Radfahrer

Am Donnerstagnachmittag (24.09.), gegen 15:15 Uhr, stießen auf dem Parkplatz der Schloßschule in Neuhof zwei Radfahrer zusammen.

Ein 78- und ein 80-jähriger Mann aus Schweben befuhren mit ihren E-Bikes den Rad-Fußweg an der Kemmete entlang aus Richtung LIDL-Markt kommend in Richtung Zollweg. Auf dem Parkplatz / Busswendeschleife der Schloßschule in Höhe des dortigen Fitnessstudios fuhr ein 12-jähriger Junge aus Neuhof mit seinem Fahrrad über den Fußweg vor dem Studio. Er sprang dann mit seinem Mountainbike über die dreistufige Treppe auf den vorbeiführenden Radweg. Dort fuhren just in diesem Moment die beiden Männer aus Schweben und er kollidierte mit dem Vorausfahrenden.

Der Junge wurde leicht verletzt, der betroffene ältere Radfahrer musste mit einem Krankenwagen zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizeiposten Neuhof

2. Vogelsberg

Ins Schleudern geraten

Grebenhain - Am 23. September, gegen 7:30 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Opel Corsa die Landesstraße von Grebenhain herkommend in Richtung Ilbeshausen. Im Bereich einer leichten Linkskurve geriet das Fahrzeug ins Schleudern, drehte sich und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr der Wagen einen Leitpfosten und stieß leicht mit dem Fahrzeugheck gegen einen dort befindlichen Straßenbaum. Bei dem Unfall verletzte sich der 18-Jährige leicht. Es entstand Sachschaden von 2.500 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Ulrichstein - Am 23. September, gegen 19 Uhr, befuhr eine 23-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Renault Kangoo die Landesstraße von Ober-Ohmen herkommend in Richtung Unter-Seibertenrod. Im Bereich einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die dortige Schutzplanke. Bei dem Unfall blieb die 23-jährige unverletzt. Es entstand Sachschaden von 3.500 Euro.

Motorradfahrer schwer verletzt

Schotten - Am 23. September, gegen 13:15 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Motorradfahrer mit seiner Ducati die Landesstraße von Hochwaldhausen herkommend in Richtung Hoherodskopf. Eingangs einer Rechtskurve geriet er mit seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen die dortige Schutzplanke. Bei dem Unfall verletzte sich der 58-jährige Motorradfahrer schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden von 6.600 Euro. Polizeistation Lauterbach

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell