BPOL-HH: Fehlender Fahrschein wird per Haftbefehl gesuchtem Mann zum Verhängnis

Am 14.10.2020 gegen 10.40 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann im Bahnhof Altona fest. Zuvor konnte der 52-jährige Fahrgast gegenüber DB-Kontrolleuren in einer fahrenden S-Bahn zwischen den Stationen Holstenstraße und Altona keinen Fahrschein vorweisen. Angeforderte Bundespolizisten überprüften anschließend am S-Bahnsteig im Bahnhof die Personalien des Mannes; Ergebnis: Ausschreibung zur Festnahme!

Seit Mitte August 2020 wurde der Verurteilte mit einem Haftbefehl gesucht. Der polnische Staatsangehörige hatte eine geforderte Geldstrafe (1400 Euro inkl. Verfahrenskosten) wegen Diebstahlsdelikten nicht gezahlt und hat jetzt eine Ersatzfreiheitsstrafe von 54 Tagen zu verbüßen.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Gesuchte einer Haftanstalt zugeführt. Weiterhin wurde ein Strafverfahren wegen einer Leistungserschleichung eingeleitet.

