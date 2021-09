Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 55-Jähriger attackiert - Bargeld gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

55-Jähriger attackiert

Bad Hersfeld - Ein 55-jähriger Mann verließ am Donnerstag (23.09.), gegen 8.20 Uhr, gerade seine Wohnung in der Dreherstraße, als bislang vier unbekannte Personen vor seiner Haustür auf diesen warteten. Einer der Personen beschimpfte den Bad Hersfelder und attackierte diesen mit Faustschlägen. Die Hintergründe der Tat sind bislang nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Geschädigte beschreibt die Personengruppe wie folgt: Drei der Unbekannten waren männlich, eine Person weiblich. Einer der Männer soll zwischen 15 und 20 Jahren alt und circa 180-190 Zentimeter groß gewesen sein. Er sprach akzentfrei Deutsch, hat kurze schwarze Haare, trug schwarze Bekleidung und Turnschuhe. Die weibliche Person war zwischen 30 und 40 Jahre alt und hatte schulterlange, blonde Haare.

Die Personengruppe war mit einem Tret- oder Elektroroller unterwegs sowie zwei Fahrrädern. Ein Fahrrad war ein neues, schwarz-blaues Mountainbike.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bargeld gestohlen

Rotenburg - Unbekannte Täter brachen zwischen Freitag (17.09.) und Donnerstag (23.09.) in ein Wohnhaus am Kirchplatz ein. Durch Einschlagen der Terrassentür gelangten die Unbekannten in die Räumlichkeiten und durchwühlten diese. Mit Bargeld flüchteten sie unerkannt und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

