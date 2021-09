Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeiposten Neuhof

Fulda (ots)

Zusammenstoß zweier Radfahrer

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:15 Uhr stießen auf dem Parkplatz der Schloßschule in Neuhof zwei Radfahrer zusammen. Ein 78 und 80 jähriger Mann aus Schweben befuhren mit ihren E-Bikes den Rad-Fußweg an der Kemmete entlang aus Richtung LIDL-Markt kommend in Richtung Zollweg. Auf dem Parkplatz / Busswendeschleife der Schloßschule in Höhe des dortigen Fitnessstudios fuhr der 12-jährige Junge aus Neuhof über den Fußweg vor dem Studio. Er sprang dann mit seinem Mountainbike über die 3-Stufige Treppe auf den vorbeiführenden Radweg. Dort fuhren just in diesem Moment die beiden Rentner und er kollidierte mit dem Ersten. Der Junge erlitt leichte Prelllungen und Abschürfungen. Der betroffene ältere Radfahrer wurde mit einem Krankenwagen zur Kontrolle mit ins Klinikum Fulda genommen, da die Verletzungen schwerwiegender waren.

Gefertigt: Polizeiposten Neuhof; Müller H. POK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell