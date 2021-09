Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Galloway-Rind von Weide geklaut - Wohnungseinbruch

Vogelsbergkreis (ots)

Galloway-Rind von Weide geklaut

Lautertal - Eine Frau aus Lautertal traute ihren Augen nicht, als sie zu ihrer Weide in der Mittelgasse in Dirlammen kam: Durch unbekannte Täter wurde zwischen Freitag (17.09), 15 Uhr, und Samstag (18.09.), 15 Uhr, eine schwarz-weißes Galloway-Rind auf noch unbekannte Weise entwendet. Das Muttertier stand mit weiteren Rindern auf der Weide und hat einen Wert von rund 700 Euro. Wer Hinweise zum Verschwinden der Milchkuh geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbruch

Alsfeld - Ein unbekannter Täter brach in der Nacht zu Donnerstag (23.09.) in ein Mehrfamilienhaus in der Tilemann-Schnabel-Straße ein. Der 57-jährige Hausbewohner wurde gegen 1 Uhr durch Geräusche im Hausflur wach und machte auf sich aufmerksam. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich der Unbekannte durch einen Schlüssel, der in einem Pkw deponiert war, Zutritt zu den Räumlichkeiten. Der Mann wird vom Geschädigten wie folgt beschrieben: männlich, circa 1,70 Meter groß, dunkel gekleidet, weißer Rucksack. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand ein Apple IPhone 11 im Wert von rund 350 Euro.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

