Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Tankstelle

Fulda (ots)

Tann - In der Bahnhofstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (22.09.) das Gaslager einer Tankstelle auf und stahlen mehrere Flüssiggasflaschen im Wert von circa 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

