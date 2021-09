Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugen nach Fahrzeugbrand gesucht

Fulda (ots)

Großenlüder. Am frühen Donnerstagmorgen (23.09.), gegen 3:20 Uhr, geriet ein Ford Kuga im Ortsteil Uffhausen in Brand. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs vor einem Wohnhaus in der Straße "Am Atzmannstein" abgestellt. Das Feuer konnte bereits vor Eintreffen der Feuerwehr durch einen Hausbewohner gelöscht werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand geht die Polizei von Brandstiftung aus und hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Die genauen Hintergründe der Tat sind aktuell noch nicht bekannt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 11.000 Euro.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach Zeugen, die Angaben zur Entstehung des Feuers machen können sowie Personen oder Fahrzeuge vor Ausbruch des Feuers im Bereich des Brandortes gesehen haben.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

