Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Trekkingrad gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld - Auf einem Parkplatz für Fahrräder im Seilerweg in Bad Hersfeld parkte ein 34-jähriger Mann am Dienstag (21.09.), gegen 06.45 Uhr, sein Trekkingrad des Herstellers "KTM" und sicherte dieses mittels Schloss. Als er am Nachmittag zurückkam, stellte er den Diebstahl des grauen Zweirades (Modell Life Disc) im Wert von rund 950 Euro fest. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell