Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall in der Innenstadt

Fulda (ots)

Am 21.09.2021, gg. 13.30 Uhr, befuhr eine 21-jährige Frau aus Nüsttal mit ihrem Fiat die Rangstraße von der Mainstraße kommend in Richtung Petersberger Straße. An der Kreuzung Rangstraße / von-Schildeck-Straße bog sie entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung "geradeaus" nach links ab. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit einem 73-jährigen Peugeot-Fahrer aus Ebersburg, welcher die Rangstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr und die Kreuzung geradeaus bei Grünlicht der Lichtzeichenanlage überqueren wollte. Bei dem Unfall wurden die vier Insassen der beiden Fahrzeuge, jeweils Fahrer und Beifahrer, leicht verletzt. An den beteiligten PKW entstand ein Sachschaden von 23000,-EUR.

