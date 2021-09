Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 254 Höhe Abfahrt Renzendorf

B 254 Höhe Abfahrt Renzendorf (ots)

Am 21.09.2021, gegen 15.25 Uhr, kam es auf der Bundestraße 254 in Höhe der Abfahrt nach Renzendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer schwerstverletzt wurde. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 52-jähriger PKW Fahrer aus dem Vogelsbergkreis die Anschlussstelle Renzendorf und wollte nach links auf die Bundesstraße in Richtung Lauterbach einbiegen. Ein 20-jähriger Kradfahrer aus dem Vogelsbergkreis befuhr die Bundesstraße von Lauterbach in Richtung Alsfeld und es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Krad und dem PKW. Der Kradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Fulda geflogen. Durch den Zusammenstoß wurden auch 2 Mitfahrer in dem PKW leicht verletzt. Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell