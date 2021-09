Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer in Varel

Varel (ots)

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 64-jähriger Mann aus Borken mit seinem Motorrad die Rodenkirchener Straße in Richtung Wesermarsch. Nach Überfahren der Bahnüberführung kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Motorrad entstand Sachschaden.

