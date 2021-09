Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unter Drogeneinfluss mit dem Pkw in Wilhelmshaven und Varel unterwegs - Polizei leitet Verfahren gegen 29- und 37-Jährigen ein

Wilhelmshaven/Varel (ots)

Am Mittwoch, den 08.09.2021, kontrollierten Polizeibeamte in den frühen Morgenstunden einen 29-jährigen Wilhelmshavener, der mit seinem Pkw die Weserstraße in Wilhelmshaven befuhr. Der 29-jährige, der auch in der Vergangenheit schon wegen Drogenbeeinflussung im Straßenverkehr aufgefallen war, zeigte auch dieses Mal entsprechende Anzeichen. Am Mittwochvormittag stellten Polizeibeamte auch in der Zeteler Straße in Varel Anzeichen von Drogenbeeinflussung bei einem 37-jährigen Pkw-Fahrer fest. Er räumte daraufhin den Konsum von Marihuana ein. Die Polizei ordnete in beiden Fällen eine Blutentnahme an und leitete Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Männer ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell