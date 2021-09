Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an einer Gedenktafel in Varel - Zeugen gesucht!

Varel (ots)

Wie der Polizei am heutigen Morgen bekannt gegeben wurde, rissen bislang unbekannte Täter in der Gaststraße vom gemauerten Eingangstor zu "Schwabes Garten" eine Gedenktafel, die auf die jüdische Kaufmannsfamilie Schwabe hinweist, ab und warfen sie auf das Gartengrundstück. Der Tatzeitraum kann noch nicht näher eingegrenzt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451 9230 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

