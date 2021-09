Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand eines Einfamilienhauses in Bockhorn

Bockhorn (ots)

Am Mittwochmittag geriet im Loogenweg aus bislang unbekannter Ursache ein freistehendes, hölzernes Einfamilienhaus in Brand. Die Feuerwehren aus Bockhorn, Grabstede und Varel konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen, waren jedoch bis in die Abendstunden mit den Löscharbeiten befasst. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nach ersten Schätzungen der Feuerwehr dürfte der entstandene Sachschaden mit etwa 600.000 Euro zu beziffern sein. Aufgrund örtlicher und witterungsbedingter Gegebenheiten waren gesundheitliche Beeinträchtigungen für Anwohner nicht zu erwarten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell