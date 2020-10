Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Eine Dreiviertelstunde reichte: Tageswohnungseinbrüche im Rhein-Kreis Neuss

Neuss-Reuschenberg/Meerbusch-Osterath (ots)

In Neuss-Reuschenberg verschafften sich ungebetene Gäste am Montag (5.10.) gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Starenweg. In der kurzen Abwesenheit der Hausbewohner, von 16 Uhr bis 16:45 Uhr, durchsuchten die Täter mehrere Räume des Hauses.

Ein weiteres Ziel von Einbrechern war am selben Tag (5.10.) ein Mehrfamilienhaus in Meerbusch-Osterath. An der Meerbuscher Straße hebelten Unbekannte, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr, eine Terrassentür auf und gelangten somit in die Wohnung. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten die Täter mehrere Schubladen und Schränke.

Art und Umfang der Beute sind in beiden Fällen noch unbekannt. Wer am Starenweg in Neuss oder in Meerbusch-Osterath an der Meerbuscher Straße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird um einen Anruf beim zentralen Kriminalkommissariat 14 in Neuss gebeten. (Telefon 02131 300-0).

Wussten Sie, dass mehr als 40 Prozent aller Wohnungseinbrüche im Versuchsstadium steckenbleiben? Nicht zuletzt wird dieser Umstand auf sicherungstechnische Einrichtungen an Fenstern und Türen zurückgeführt. Tipps und Tricks zum Einbruchschutz finden Sie auf unserer Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/

