Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - erneut getuntes Fahrzeug aus Verkehr gezogen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 09.06.2021 gegen 22:00 Uhr konnte der Fahrer eines 3er BMW in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte an dem stark modifizierten BMW festgestellt werden, dass mehrere Veränderungen nicht von einem Gutachter abgenommen waren bzw. keine Betriebserlaubnis vorlag. Zur verbauten Abgasanlage konnte der 28-jährige Fahrer zwar ein Teilegutachten ausgehändigen, jedoch blieb die erforderliche Abnahme durch einen Gutachter aus. Weiterhin war das Gewindefahrwerk nicht in Kombination mit der montierten Bereifung und dem Zubehörlenkrad eingetragen. Eine im Motorraum verbaute Domstrebe war ebenfalls nicht für den Betrieb erlaubt. Der Fahrer räumte vor Ort ein, sich mit der Materie des PKW-Tunings nicht gut auszukennen. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis. Die Weiterfahrt mit seinem BMW wurde ihm anschließend untersagt.

