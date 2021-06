Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Schwerpunktkontrollen im Dienstgebiet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 09.06.2021 zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr wurden in Bad Dürkheim, Leistadt und Freinsheim mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Bei der ersten Kontrolle in Leistadt, in Höhe des Gemeindehauses, wurden insgesamt 16 PKW und 5 LKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei mussten 2 PKW-Fahrer aufgrund des nicht angelegten Sicherheitsgurtes verwarnt werden. Bei den kontrollierten LKW konnten keine Beanstandungen festgestellt werden. Die nächste Kontrolle wurde in Freinsheim, in der Straße Hinter den Rüstern, eine Kontrolle hinsichtlich des dortigen Stopp-Schildes durchgeführt. Auch hier musste ein Autofahrer verwarnt werden, weil er den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Auch bei der letzten Kontrolle in der Hammelstraße in Bad Dürkheim, kam es zu einem Verstoß gegen die Gurtanlegepflicht. Die Polizei rät hier, legen sie zu ihrer eigenen Sicherheit und Gesundheit immer vor Fahrtantritt den Sicherheitsgurt an, damit sie Gesund an ihr Ziel kommen.

